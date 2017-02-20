Поздравления с Масленицей 2017: прикольные в стихах и прозе для СМС родным и близким

В России началась масленичная неделя. Все пекут блины, зовут друг друга в гости и просто веселятся. К тому же, в этом году всем повезло: большая часть этого неофициального праздника пришлась на официальные выходные. Обязательно поговорите с родными и близкими, приготовьте для них угощение. А если ваши друзья и семья далеко, то отправьте им короткое смс в стихах или прозе, чтобы порадовать.
Масленичная неделя 2017
Начинается все в понедельник, 20 февраля, - встреча. В этот день принято первые блины отдавать нищим, чтобы они помянули усопших.
Вторник, 21 февраля, — заигрыши. В этот день девушки и парни приглашали друг друга покататься с горок и поесть блины.
Среда, 22 февраля, — лакомки. Также этот день называют «к тёще на блины». Вместе с зятем принято приглашать и других гостей.
Четверг, 23 февраля, — широкий разгул. В этот день народ начинал веселиться: катались с ледяных гор, качались на качелях и устраивали кулачные бои.
Пятница, 24 февраля, — тещины вечерки. В ответ на приглашение тещи зять звал ее к себе и пек для нее блины.
Суббота, 25 февраля,— золовкины посиделки. В этот день молодая невеста приглашала в гости сестру своего мужа, чтобы подарить ей необычный подарок.
26 февраля -Прощеное Воскресенье. Все просили друг у друга прощение, освобождаются от грехов.
Поздравления с Масленицей 2017 в стихах
Пусть к вам Масленица в дом
Придет с лакомым блином,
Солнце комнату займет,
Счастья искорку зажжет.
Всем, кто зиму провожает,
Праздник этот предвещает,
Что веселье лишь вас ждет,
Что удача лишь грядет!
***
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору!
***
Напечем мы 100 блинов,
Приготовим пирогов.
Пойдем чучело сжигать,
Масленицу провожать.
Пусть приходит к вам весна,
И румяна и красна.
Гости пусть придут к вам в дом,
Будут рады все кругом.
Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек
И дымок столбом.
Пусть на этот праздник
И на целый год
К вам прибудет счастье,
Только без хлопот.
***
Напечем блинов мы гору,
Вкусным маслицем их смажем.
И суровой, злой зиме,
До свидания мы скажем.
Самый вкусный блин сегодня,
Скушать вам я пожелаю.
Попрощайтесь вы с зимою,
Ну, а я весну встречаю!
***
Блины пора готовить,
И радовать детей.
Блинная неделя,
Стучится в нашу дверь.
Масленицу будем,
Весело встречать.
С песнями и танцами,
Зиму провожать.
Напечь блинов хороших
И чучело пожечь.
Все вместе мы в прихожей
Натопим дома печь.
Хорошим настроением
Наполнится весь дом.
Любви и вдохновения
И хоровод кругом.
***
Ой, масленица, дорогая
Тебя мы в гости приглашаем
И нашим всем друзьям и близким
Мы всего лучшего желаем.
Мы им задорно от души
Желаем счастья и любви,
Достатка, радости и смеха
Во всех делах только успеха.
***
Вас — с Масленицей яркой,
Не злитесь понапрасну,
Дарите всем подарки,
Блины пеките с маслом!
Да дома не сидите,
Гулять все поскорее!
А ближнего любите,
И вас любовь согреет!
***
Блины с икрой, с лососем,
Гуляний добрый час.
Гостей придти попросим.
С Масленицей вас!
Поздравления с масленицей 2017 в прозе
Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть она будет такой же блестящей, как блины с маслом. И пускай рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.
***
Запах любимых блинов слышен из каждого дома — пришла Масленица. Хочется пожелать только, чтобы вся жизнь была такая яркая, светлая, насыщенная, благополучная, как эта замечательная неделя.
***
С Масленицей поздравляю! Везения, любви желаю! Пусть этот вкусный праздник подарит здоровье, достаток и радость. Пусть в душе царит прекрасная весна, а на утро с кофе пусть всегда будут аппетитные блинчики.
Фото: Instagram / jessicadolya, i_zolotoy, irisha.boro, kvaz_maul, skobelevaelena
Видео: Канал Piter.tv