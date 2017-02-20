Поздравления с Масленицей 2017: прикольные в стихах и прозе для СМС родным и близким

Короткие поздравления с Масленицей в стихах и прозе порадуют ваших родных. Между поеданием блинов и русскими забавами отправьте смс своим близким и друзьям.

В России началась масленичная неделя. Все пекут блины, зовут друг друга в гости и просто веселятся. К тому же, в этом году всем повезло: большая часть этого неофициального праздника пришлась на официальные выходные. Обязательно поговорите с родными и близкими, приготовьте для них угощение. А если ваши друзья и семья далеко, то отправьте им короткое смс в стихах или прозе, чтобы порадовать.



Масленичная неделя 2017



Начинается все в понедельник, 20 февраля, - встреча. В этот день принято первые блины отдавать нищим, чтобы они помянули усопших.

Вторник, 21 февраля, — заигрыши. В этот день девушки и парни приглашали друг друга покататься с горок и поесть блины.

Среда, 22 февраля, — лакомки. Также этот день называют «к тёще на блины». Вместе с зятем принято приглашать и других гостей.

Четверг, 23 февраля, — широкий разгул. В этот день народ начинал веселиться: катались с ледяных гор, качались на качелях и устраивали кулачные бои.

Пятница, 24 февраля, — тещины вечерки. В ответ на приглашение тещи зять звал ее к себе и пек для нее блины.

Суббота, 25 февраля,— золовкины посиделки. В этот день молодая невеста приглашала в гости сестру своего мужа, чтобы подарить ей необычный подарок.

26 февраля -Прощеное Воскресенье. Все просили друг у друга прощение, освобождаются от грехов.

Поздравления с Масленицей 2017 в стихах

Пусть к вам Масленица в дом

Придет с лакомым блином,

Солнце комнату займет,

Счастья искорку зажжет.

Всем, кто зиму провожает,

Праздник этот предвещает,

Что веселье лишь вас ждет,

Что удача лишь грядет!

***

Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы весну так долго ждали

И от холодов устали.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Словно теплые блины,

Все румяны, веселы!

В эту праздничную пору

На год запасем задору!

***

Напечем мы 100 блинов,

Приготовим пирогов.

Пойдем чучело сжигать,

Масленицу провожать.

Пусть приходит к вам весна,

И румяна и красна.

Гости пусть придут к вам в дом,

Будут рады все кругом.

Солнце словно блинчик

В небе голубом,

Щебетанье птичек

И дымок столбом.

Пусть на этот праздник

И на целый год

К вам прибудет счастье,

Только без хлопот.

***

Напечем блинов мы гору,

Вкусным маслицем их смажем.

И суровой, злой зиме,

До свидания мы скажем.

Самый вкусный блин сегодня,

Скушать вам я пожелаю.

Попрощайтесь вы с зимою,

Ну, а я весну встречаю!

***

Блины пора готовить,

И радовать детей.

Блинная неделя,

Стучится в нашу дверь.

Масленицу будем,

Весело встречать.

С песнями и танцами,

Зиму провожать.

Напечь блинов хороших

И чучело пожечь.

Все вместе мы в прихожей

Натопим дома печь.

Хорошим настроением

Наполнится весь дом.

Любви и вдохновения

И хоровод кругом.

***

Ой, масленица, дорогая

Тебя мы в гости приглашаем

И нашим всем друзьям и близким

Мы всего лучшего желаем.

Мы им задорно от души

Желаем счастья и любви,

Достатка, радости и смеха

Во всех делах только успеха.

***

Вас — с Масленицей яркой,

Не злитесь понапрасну,

Дарите всем подарки,

Блины пеките с маслом!

Да дома не сидите,

Гулять все поскорее!

А ближнего любите,

И вас любовь согреет!

***

Блины с икрой, с лососем,

Гуляний добрый час.

Гостей придти попросим.

С Масленицей вас!



Поздравления с масленицей 2017 в прозе

Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

***

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть она будет такой же блестящей, как блины с маслом. И пускай рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.

***

Запах любимых блинов слышен из каждого дома — пришла Масленица. Хочется пожелать только, чтобы вся жизнь была такая яркая, светлая, насыщенная, благополучная, как эта замечательная неделя.

***

С Масленицей поздравляю! Везения, любви желаю! Пусть этот вкусный праздник подарит здоровье, достаток и радость. Пусть в душе царит прекрасная весна, а на утро с кофе пусть всегда будут аппетитные блинчики.

Фото: Instagram / jessicadolya, i_zolotoy, irisha.boro, kvaz_maul, skobelevaelena

Видео: Канал Piter.tv