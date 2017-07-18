В "Пулково" турист утащил забытый на досмотре телефон иностранца

Транспортная полиция по горячим следам вычислила воришку, присвоившего забытый на досмотре иностранцем телефон. Подозреваемого задержали после его возвращения из Барселоны.

Полицейским петербургского аэропорта пришлось оперативно расследовать ограбление иностранного гражданина. К дежурным обратился 44-летний предприниматель. Он рассказал о краже у него телефона, стоимость которого оценили в 30 тысяч рублей.

Правоохранители сразу же проверили розыск. Им удалось установить предполагаемого подозреваемого. Оказалось, что мужчина забирал свои вещи из лотка для одежды и прихватил забытый в нем чужой телефон. Вместе с мобильным петербуржец улетел в Барлесону.

Спустя несколько дней в Северной столице его ждали полицейские, которые тут же задержали его. Воришке оказалось 60 лет. В отношении его возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.