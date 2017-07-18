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Asyaromanenkova
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В "Пулково" турист утащил забытый на досмотре телефон иностранца

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Транспортная полиция по горячим следам вычислила воришку, присвоившего забытый на досмотре иностранцем телефон. Подозреваемого задержали после его возвращения из Барселоны.

Полицейским петербургского аэропорта пришлось оперативно расследовать ограбление иностранного гражданина. К дежурным обратился 44-летний предприниматель. Он рассказал о краже у него телефона, стоимость которого оценили в 30 тысяч рублей.

Правоохранители сразу же проверили розыск. Им удалось установить предполагаемого подозреваемого. Оказалось, что мужчина забирал свои вещи из лотка для одежды и прихватил забытый в нем чужой телефон. Вместе с мобильным петербуржец улетел в Барлесону.

Спустя несколько дней в Северной столице его ждали полицейские, которые тут же задержали его. Воришке оказалось 60 лет. В отношении его возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

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Теги: кража телефона в пулково , новости питера , новости спб , происшествия спб , пулково
Категории: Происшествия

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