"Отель Элеон": Когда выйдет 3 сезон?

На телеканале СТС показали последние серии сериала "Отель Элеон" 2 сезон. Зрители уже ждут следующий сезон, чтобы узнать судьбу своих любимых героев.

Последняя серия 2 сезона сериала "Отель Элеон" вышла в эфир 15 июня. 21 эпизод оставил в сердцах зрителей много смятения. Зато теперь все не сомневаются, что у сериала будет продолжение. 3 сезон точно будет. Скорее всего он выйдет осенью или ближе к зиме. Ведь сюжетные линии всех героев оказались просто смешаны и совсем не завершены.

Создатели сериала пока не объявляли какую-либо информацию о следующем сезоне. Однако, и обратного они не утверждали. Новостей о том. Что второй сезон будет последним не было. Поэтому зрителям стоит надеяться и ждать новый серий сериала "Отель Элеон". Между 1 и 2 сезоном был перерыв всего в полгода. Видимо. Примерно столько же придется ждать до следующего.

О том, как история пойдет в новом сезоне можно только догадываться. Но, видимо, сценаристы будут мирить поссорившихся, сводить расставшихся. Кроме того, в сериале появятся маленькие дети. За последний успешно отвечает Сеня и его жена. Ведь в 21 серии они ехали в больницу, когда Марина собралась рожать. Скорее всего, новый сезон будет полон шуток об отцовстве. Костя и Настя будут давать советы молодым родителям. Из-за этого появится еще больше смешных моментов.

Также сценаристы поссорили закадычных подруг Дашу и Юлю. Последняя обозлилась на свою товарку за то, что та рассказала правду о расследовании дела Алехина. Из-за этого жених Юли Владимир понял, из-за чего начался их роман. Ведь девушка познакомилась с ним, чтобы узнать тайны расследования. Но в ходе этого "дела" влюбилась в мужчину. Однако он не хочет, чтобы их отношения были построены на лжи. В результате обиженная Юля выгнала Дашу и буквально приказала ей выехать из их квартиры.

Сама же Даша после долгих сердечных метаний все же осталась одна к концу сезона. Добивавшийся ее расположения Павел быстро охладел, когда узнал о ее ночи с Никитой. А с последним девушка поругалась из-за его бывшей девушки, которая имела на нее зуб.

Но и главная развязка, которую хотят узнать все зрители – это конец финальной сцены. Павел сделал предложение Софии на глазах у своей тети, управляющего Михаила Джековича (бывшего возлюбленного Софии) и Даши (бывшей девушки Павла). При этом до последнего момента казалось, что замуж он позовет Дашу, а не Софию. В любом случаи интересен как ответ женщины, так и реакция окружающих. Ведь буквально перед этим Элеонора заявила, что запрещает любые романы между сотрудниками "Элеона". Распространяется ли это правило на любимого племянника?

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала