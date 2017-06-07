"Отель Элеон" 2 сезон: 17 серия выходит в эфир, свиданию Павла и Софии пытаются помешать

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 17 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

В четверг, 8 июня, выходит последняя на этой неделе серия сериала "Отель Элеон". Во 2 сезоне зрителям подарили много любовных переживаний и проблем. В 17 серии у некоторых из этих линий появится неожиданный поворот. В отеле "Элеон" витает дух романтики и криминальных нарушений.

Сразу два свидания намечаются в " Элеоне". В последнее время на встречу наедине активно уговаривал совладелец отеля Павел управляющую Софию. И вот, кажется, все сошлось. У них было много времени узнать друг друга по лучше. Переписка сообщениями. Заем долгий разговор в лифте. Когда они заключили пари, несмотря на ничью София согласилась выполнить условия Павла. И вот они хотят пойти на свидание. Но им старается помешать Настя. Не совсем понятно, чью сторону защищает девушка. То ли она оберегает Павла, по просьбе Элеоноры. То ли она старается помещать устроить новый роман возлюбленной ее друга. Но едва ли хитростей Насти хватит на то, чтобы помещать свиданию Софии и Павла.

Раньше совладелец отеля был влюблен в горничную Дашу, которую позже повысили до портье. Девушка долго не отвечала ему взаимностью, а когда почти согласилась быть с ним, у него появилась Крис. Поэтому отношения у пары начались еще чрез некоторое время. Когда Павел успел избавиться от Крис, а Даша один раз провести ночь со вторым совладельцем Никитой. В итоге именно последнее стало причиной их быстрого разрыва. В итоге все оказались вновь одинокими. Но, возможно, это не надолго. За время попытки Даши и Павла стать счастливой парой Никита успел порвать со своей девушкой Светой. А после скандала, который ревнивый совладелец устроил своей возлюбленной, Никита заступился за нее. Теперь он решил сделать один серьезный шаг. Совладелец отеля готовит романтический вечер для Даши. И ему, в отличии от Павла и Софии, никто помещать не пытается.

Пока остальные жители и работники отеля заняты обустройством своей личной жизни, Михаил Джекович и Сеня заняты спасением деликатесов. Для особенных гостей в отеле держат специальных сыр. Вот только по законам этот сыр запрещено ввозить на территорию России. А значит, полиция может изъять его. Так как из-за расследования "убийства" Алехина в гостинице постоянно появляются полицейские, у шеф-повара и помощника управляющего появился повод волноваться. Из-за проверки в здании парочка вынуждена целый день прятать от правоохранительных органов тележку с контрабандными сырными головами.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала