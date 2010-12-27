Эксперты: Новые правила регистрации авто упростят жизнь водителям и ГИБДД

По мнению экспертов, новые правила регистрации автомобилей избавят водителей от очередей, а сотрудников ГИБДД от лишних забот с бумагами.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", МВД упростило порядок регистрации транспортных средств. Новые правила регистрации позволяют предоставлять машины непосредственно в место ее осмотра без проверки и комплектации документов. При этом из обязательного перечня документов исключен полис ОСАГО, так как сведения о нем предусмотрены в электронном варианте.



По мнению партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, новая процедура упрощает общение с гаишниками и уменьшает очереди в ГИБДД. Также, по словам эксперта, новые правила хороши тем, что немного заржавевший госномер автомобиля можно не менять, если он читается, исключая умышленное его изменение.



Второй специалист - автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что изменения в правилах регистрации автомобилей вызваны фактическим состоянием дел.



По его словам, оформление документов на месте ДТП поможет избежать очередей.



По поводу исключения полиса ОСАГО из списка необходимых документов у специалиста также нашлись мысли. Вячеслав Субботин считает ОСАГО будут контролировать камеры -фото и -видео наблюдения и в дополнительной проверке полис не нуждается.