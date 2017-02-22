"Мамочки" 3 сезон: 13 серия выходит в эфир, Вика решает уйти от Андрея

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 13 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Вика размышляет над нелегким решением: уйти от отца ее ребенка.

В понедельник, 27 февраля, выходит уже 13 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. Создатели объявили, что этот сезон станет последним, а значит до конце разрешения всех проблем остается всего восемь серий. За эти эпизоды Вика, Аня и Юля должны разобраться со своими проблемами и прийти к счастью. Решить, с каким мужчиной лучше быть, как преодолеть семейные невзгоды. Сценаристы сделали так, чтобы перед финальными сериями все три подруги оказались перед выбором. Остается лишь надеяться, что совместно Вика, Юля и Аня решат свои проблемы.

Пожалуй, в самой сложной ситуации сейчас находится Вика. Вроде бы у девушки теперь есть муж, любимая дочка. Однако проблем от семейной жизни у нее гораздо больше, чем счастливых моментов. Началось все с того, что выбрав Андрея Вика обидела Костю. При этом никто не верит в искренность ее чувств к мужу. Кажется, что мамочка приняла решение не по зову сердца, а по зову долга. Ребенок должен расти с отцом. Но на этом проблемы только нарастают. Ведь в семье кончаются деньги. Многие зрители критикуют Андрея за то, что он не только не смог заработать деньги, но и побоялся рассказать об этом жене. В результате их выгнали с квартиры.

Семья переехала к маме Андрея. Теперь к переживаниям об отношениях с супругом прибавилось и непрекращающееся противостояние со свекровью. Женщина мучает Вику. Постоянно поучает ее и в чем-то подозревает. На фоне этих мучений в жизнь мамочки возвращается Костя. Он помогает Варе, когда та заболевает. Что, разумеется, не нравится мужу. А когда Вика отправляется на подработку, Костя становится нянькой для малышки. Милые сцены с мужчиной и девочкой заставили поклонников надеяться, что к концу сериала Вика и Костя будут вместе. Но для этого девушке придется решиться на важный шаг: уйти от мужа. Но в анонсе последних серий мелькают сцены, где Вика пишет письмо и оставляет его с кольцом на тумбочке.

Аня тоже оказывается в ситуации, когда нужно выбирать. Она снова будет разрываться между двумя мужчинами. С одной стороны это новый возлюбленный. Обходительный и интеллигентный мужчина очень запал ей в сердце. Она даже называет его мужчиной своей мечты. Однако Ваня остается важной частью жизни как Миши, так и его мамочки. Многие фанаты сериала надеются, что в итоге семья воссоединится. Об этом намекнули и создатели сериала. В анонсах серий мелькала сцена, где Аня признается кому-то, что снова переспала со своим бывшим мужем. Возможно, за оставшиеся серии брат Вики вернет свои позиции, и его любимая женщина согласится выйти за него замуж.

У Юли и Ромы непростой период. Ромулик возвращается к нормальной жизни после суда. Это событие потрясло его и изменило. Из-за этого у них в семье часто происходят ссоры. Если раньше муж был почти четвертым ребенком для Юли, то сейчас он поднимает голову и высказывает свое мнение. С одной стороны, это хорошо для них, так как ответственность за всех перестанет лежать только на плечах мамочки. Однако нет никаких доказательств, что это понравится ей. Но Мельниковы определенно справятся с этой проблемой.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала