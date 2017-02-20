"Мамочки" 3 сезон: 11 серия выходит в эфир, Вика ищет няню для Вари, чтобы пойти на работу

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 11 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Вике предложили подработку, чтобы справиться с финансовыми проблемами, она ищет няню для дочери.

Во вторник, 21 февраля, в эфир телеканала СТС выходит уже 11 серия сериала "Мамочки" 3 сезон. Новые проблемы в жизни девушек приводят их в неожиданные жизненные ситуации. Кажется, что мамочки даже поменялись ролями и жизнями. Только поддержка друг друга помогает им справляться и идти к мечте. Каждая из них, в конце концов, хочет просто спокойного семейного счастья.

В новом сезоне "Мамочек" больше всех изменилась Вика. Перед премьерой создатели обещали, что она станет одержимой мамочкой, посвятившей себя своему ребенку. Однако мы наблюдаем другие изменения. Несмотря на все надежды поклонников, Вика выбрала в мужья Андрея. Она захотела выбрать себе спокойного мужчину, который является отцом Вари. Однако проблемы ворохом валятся на молодую семью. У них проблемы с деньгами. Супруг постеснялся об этом сказать и как итог: семью выгнали из квартиры. Вместе с ребенком они переехали к маме Андрея. Однако проблемы на этом не кончились. Ведь теперь свекровь всячески следит за Викой и не отходит от Андрея. Пара не может остаться вдвоем. Не только для романтических объятий, но и для обсуждения своих проблем. Как же мама Андрея отнесется к тому, что мамочка собралась на подработку? Ведь Вике придется искать няню для Вари на время, когда она будет занята.

Из-за нехватки денег Вика продает свою машину. Теперь она вынуждена экономить на всем. И тут в ее жизнь возвращается Костя. Он оказался лучшим врачом для Вареньки. Разумеется, такой расклад не понравится мужу и отцу. Но Вика опять начинает хитрить и секретничать. Хотя Костя и отговаривает ее от этого. В целом, университетский товарищ и друг возвращается в жизнь Вики как раз тогда, когда ей очень тяжело. И он снова помогает ей, как и много лет подряд. Поклонники сериала держат кулачки за то, чтобы пара воссоединилась. Появляются теории о том, что тест на отцовство был ложным, так как Вика могла напутать с образцами.

Еще одной фанатской теорией сериала "Мамочки" стало то, что Анина история в этом сезоне повторяет историю Вики в первом. Однако, пока не ясно, так ли это. Новый мужчина мамочки кажется идеальным. Не окажется ли он притворщиком, как это произошло в жизни Вики? Но не компенсирует ли Аня с ним то, что потеряла за время депрессии? Кроме того, поклонники верят, что идеальным концом истории Ани стало бы примирение с Иваном. Но действия сериала пока идут совершенно в другом направлении. Пока же начинающая бизнесвумен получает удовольствие от нового романа.

В семье Юли и Ромы все идет своим чередом. Супруги по очереди берутся за радикальное воспитание своих детей. В прошлой серии Юля сходила с ума от мысли, что Маша пойдет на дискотеку. Девочке-подростку пришлось доказывать маме, что она достаточно самостоятельная и не пострадает без ее поддержки. А в этом эпизоде Рома направляет свою энергию на младшего сына. Паше теперь никуда не деться от отцовских советов и наставлений. Проблема суда пока отошла на второй план, но еще маячит где-то на горизонте. История должна как-то завершится, поэтому можно только ждать новых серий "Мамочек".

Фото: телеканал СТС, instagram / alexandrabulycheva

Видео: промо сериала