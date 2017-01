"Кости" 12 сезон: 4 серия выходит в эфир, в ходе расследования всплывает темное прошлое Бута

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Кости" 12 сезон. 4 серию смотреть онлайн можно будет 24 января, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

Во вторник, 24 января, в эфир телеканала FOX выходит очередной выпуск сериала "Кости" 12 сезон. В 4 серии зрителей ждут сложная загадка и тайна о прошлой жизни одного из героев. Новый сезон сериала носит загадочный подзаголовок "Финальная глава". Скорее всего, это означает, что после этого сезона сериал перестанут снимать. Так что фанатам осталось всего несколько серий, чтобы насладиться любимыми героями.

Название новой серии – "Цена прошлого" (The Price For The Past). Поэтому в серии будет много отсылок не только к историческим событиям, но к прошлому самих героев. В промо показали, как обычно, совсем не много. Так команда доктора Бреннан обсуждают что-то. Скорее всего, очередное дело. Кажется, они нашли следы ужасной пытки – на экране перед ними старинная картинка с издевательством над человеком. Ему на живот поставили клетку с крысами. Видимо, голодные животные рвутся наполнить желудки и глубже вгрызаются в тело несчастного.

Но главной интригой серии. Конечно, становится неизвестное прошлое Бута. Он держит в руках фотографию с людьми в военной форме, а значит дело касается каких-то американских операций. После этого Бут рассказывает кому-то о своем ужасном опыте в прошлом. А затем они вместе с Темперанс заходят на какой-то склад. Фонарик в руках Бута шарит по стенам, и они видят множество баллонов соединенных проводами. Агент ФБР бросает коллеге, что им срочно нужно уходить оттуда. Когда парочка выбегает из дверей, происходит мощный взрыв. От взрывной волны служителей закона отбрасывает. Кажется, кого-то из них даже впечатывает в машину.

12 сезон сериала "Кости" начал выходит в январе этого года. В нем запланировано всего 12 серий. Его название явно намекает, что более чем десятилетняя история сериала подходит к концу.

Сериал "Кости" - это история эксперта Темперанс Бреннан и ее напарника из Федерального Бюро Сили Бута. Доктор антропологии из выдуманного Джефферсоновского института достаточно ворчлива и раздражительна. Когда она узнала, что ее команду буквально прикрепили к агенту ФБР, она была вне себя. Между Бутом и доктором Бреннан устанавливаются непростые отношения. Сначала парочка не могла найти общий язык. Но со временем они прошли через ряд испытаний, и общение между ними стали теплеть. Сначала агент и ученый завели крепкое сотрудничество. Позже оно переросло в дружбу. А следом мужчина и женщина, проводящие столько времени вместе. Поняли, что влюблены друг в друга.

Однако, личная жизнь никак не отражается на этой паре профессионалов, которая раскрывает сложные и запутанные дела. Чаще всего в распоряжении команды только кости, и обычно это даже не весь скелет. По останкам эксперты определяют множество информации, которая помогает в расследовании причин смерти усопших.

Фото: кадры из сериала

Видео: официальное промо сериала