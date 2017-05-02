Hi_news: машины нашего будущего

Всем привет! В эфире hi-news- новости о науке и новых технологиях. В этом выпуске мы поговорим о машинах будущего. Какими функциями они будут обладать? Может быть, смогут менять форму или разгоняться за несколько секунд до максимальной скорости? Сканировать обстановку на дороге и принимать решения самостоятельно? Открою вам секрет: такие машины существуют и лет через 50 мы увидим их на дорогах. Итак, поехали!

Машина должна быть не обязательно твердой на ощупь- решил главный дизайнер BMW Крис Бэнгл. Он со своей командой бросил вызов существующим принципам и создал инновационный автомобиль BMW GINA.

Концепт-кар от компании БМВ можно назвать произведением искусства. Автомобиль покрыт тянущейся синтетической материей, под которой скрыт алюминиевый каркас. Форма машины может меняться в зависимости от прихоти владельца. Для чего это необходимо? Ну, к примеру, чтобы лучше приспособиться к высокоскоростным режимам.

После того как стрелка спидометра перевалит за 120, задняя часть автомобиля приподнимается, образуя спойлер, а боковые поверхности в зоне порогов приобретают новую форму, которая обеспечивает отличную аэродинамику. Фары "Джины" имеют сходство с глазами. Основная мысль разработки такого автомобиля заключается в принципиально новом подходе к дизайну и к самой технологии проектирования кузова. Но пока что "Джина" остается только концептом, ну или иными словами, новой философией автопромышленности.

Компания Mersedes-benz не уступает первенство своим конкурентам. Результатом этой гонки стал автомобиль- беспилотник Mersedes f015, который показал виртуальный мир. Беспилотная машина вмещает 4-х пассажиров, которые сидят напротив друг друга в удобных шезлонгах. В салоне размещено шесть сенсорных экранов, в том числе - подвижный дисплей-столик в центре салона и монитор между задними креслами.

Автомобиль сканирует обстановку при помощи радаров, стереокамер и ультразвуковых сенсоров и принимает решения самостоятельно. О приближении к повороту или готовности к перестроению машина предупреждает мигающими световыми сигналами в салоне. Информационно-развлекательная система считывает жесты, а центральный экран на передней консоли- ещё и направление взгляда водителя. Литиевая батарея тут просто огромная. Она заряжается бесконтактным способом.

Недавно BMW выпустила еще один концепт-автомобиль Vision Next 100. Так известный бренд отметил свое столетие. Новинка позволяет вживую увидеть во что превратятся автомобили в течение следующего столетия. Компания снабдила автомобиль множеством функций, которые еще совсем недавно встречались только в научно-фантастической литературе. Характеристики искусственного интеллекта BMW Vision Next 100 позволяют предугадывать развитие ситуации на дороге.

Возможно это будет благодаря важному новшеству. Технология "живая геометрия" представлена восемью сотнями подвижных модулей треугольной формы, расположенных на крыльях. Подвижные модули будут давать подсказки водителю. Наблюдая за ними, другие участники дорожного движения смогут прогнозировать поведение кара на трассе. Это позволит исключить аварийные ситуации на дорогах. Вся информация о состоянии автомобиля будет выводиться на проекционный дисплей. Вместо привычного руля водитель будет использовать штурвал, который выстраивает точную траекторию движения.

BMW Vision Next 100 даже спустя сто лет, скорее всего, будет по карману далеко не каждому. Но разработчики планирут освоить производство деталей кара с помощью 4D – принтера. Теоретически это позволит значительно уменьшить стоимость BMW Vision Next 100.

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