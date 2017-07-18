Банк "Югра", последние новости: в петербургском филиале банка прошли обыски

На прошлой неделе полиция пришла с обысками в петербургское отделение банка "Югра". После мероприятий задержали двух сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности.

ОБЫСКИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти вместе с бойцами СОБРа наведались в филиал банка "Югра" на Суворовском проспекте, 54. У представителей закона было постановление на обыск.

Поводом для мероприятий стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как стало известно "Фонтанке", топ-менеджеры кредитной организации предоставляли юрлицам проводку через счета денежных средств под видом сделок. Благодаря этим мнимым операциям происходило обналичивание. По неподтвержденным данным, услуги оценивались в 6-8% от выведенной суммы.

Обыски прошли на прошлой неделе, 12 июля. Правоохранители изъяли документы и электронные носители. Сообщается, что задержаны были главный бухгалтер филиала и сотрудник валютного управления филиала. У них дома также прошли обыски.

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВВОДА ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕ БЫЛО

Газета "Известия" опубликовала документы, согласно которым основания для ввода временной администрации в банке "Югра" не было. Уполномоченный ЦБ 30 июня заявил, что доформирование резервов не привело к появлению оснований для предупреждения банкротства.

Также был опубликован и акт проверки кредитного учреждения Центробанком от 14 июля. Документ показал, что в "Югре" не обнаружили никаких забалансовых вкладов. Бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев рассказал "Известиям", что Центробанк неоднократно проводил проверки на наличие подобных вкладов. Последний закончился в марте и показал, что реестр вкладчиков соответствует бухгалтерской отчетности.

Центробанк в прошлый понедельник, 10 июля, ввел временную администрацию в банке "Югра". Регулятору показалось неустойчивым финансовое положение учреждения, которое угрожало интересам кредиторов и вкладчиков. Банк входит в топ-30 по размеру активов. При этом представители ЦБ призвали не делать поспешных выводов о ситуации вокруг банка. В Банке России надеются на улучшение.

Агентство по страхованию вкладов должно начать выплаты клиентам до 24 июля. При этом у АСВ оказалось недостаточно средств в фонде обязательного страхования вкладов. У Агентства осталось 163 миллиарда, когда как нужно 185 миллиардов.

Фото: Instagram / aleks__under, global

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