Банк "Югра", последние новости: ЦБ просит не спешить с выводами по ситуации вокруг банка

Пока клиенты банка "Югра" в панике пытаются узнать, как им вернуть свои деньги, ЦБ просит не спешить с однозначными выводами по ситуации вокруг кредитного учреждения.

Первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что не следует пока спешить с прогнозами по ситуации вокруг банка "Югра". В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что временная администрация проводит обследование финансового состояния банка. Перед тем как делать какие-то выводы, нужно дождаться результатов.

Тулин также пояснил, что Центробанк должен заранее заботиться о проблемах, а ждать их появления. Процесс проверки может стать эффективнее, если между ЦБ и кредитным учреждением наладится открытый и честный диалог. Регулятор предупреждает банк о вероятных рисках и опасностях.

Аналитики рынка рассказали Lenta.ru, что Центробанк предпочтет заняться оздоровлением "Югры", а не ликвидацией. Так что стоит надеяться на санацию банка. Тем временем отделения банка по всей стране работают только в консультационном режиме. Свои средства клиенты банка могут получить через две недели через Агентство по страхованию вкладов.

В понедельник, 10 июля, регулятор ввел временную администрацию в банке "Югра". Кредитная организация входит в 30-ку банков России. Исследование ситуации в банке может занять до шести месяцев. Держатель контрольного пакета акций Алексей Хотин настроены на диалог с ЦБ и Агентством по страхованию вкладов. Президент кредитной организации Алексей Нефедов готов поддерживать "Югру" до полного финансового оздоровления.

Фото: скриншот сайта Банка "Югра"