В Петербурге стартует Балтийская яхтенная неделя: программа мероприятий

В Северной столице с 3 по 9 июля проходит Балтийская яхтенная неделя в рамках Петербургской Морской Ассамблеи. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и катания горожан.

Балтийская яхтенная неделя стартует в понедельник, 3 июля, в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в рамках Петербургской Морской Ассамблеи. Комитет по туризму и Петербургский парусный союз хотят повысить интерес к этой культуре и дать стимул к развитию морского туризма.

Программа мероприятий включает в себя множество интересных событий: показательные выступления, парад яхт, водно-световое шоу и катание горожан.



ПРОГРАММА БАЛТИЙСКОЙ ЯХТЕННОЙ НЕДЕЛИ 2017



В 12.00 в понедельник, 3 июля, состоится открытие недели на Адмиралтейской набережной. В СПбГУ пройдет круглый стол "Студенческий и молодежный яхтинг". На том же месте будет организована фотовыставка " Петербург – парусная столица России ". Выставка будет работать вплоть до 9 июля.

ГУП "Водоканал" с 3 по 7 июля презентует программу "Балтийский круиз". Каждый день с 13.00 желающим расскажут об особенностях Балтийского моря и его обитателях. Во вторник, 4 июля, вход на это мероприятие будет бесплатным.

С 5 по 9 июля в музейном комплексе "Вселенная воды" в три часа дня будет программа посвященная улучшениям качества воды природных акваторий и спасению морских млекопитающих.

В четверг, 6 июля, пройдет круглый стол "Яхт-клубы в реалиях современного законодательства" в пассажирском порте Петербурга "Морской Фасад". Начало в два часа дня. Также в этот день для свободного посещения откроют парусный бриг Roald Amundsen.

В пятницу, 7 июля, с десяти утра до семи вечера на площадке ГУП "Водоканал" состоится Международная конференция, посвященная развитию яхтенного туризма в Северной столице. В ней примут участие российские и зарубежные специалисты.

В субботу, 8 июля, в 12.00 начнется парусная регата в раках Балтийской яхтенной недели. Старт соревнованиям даст губернатор Георгий Полтавченко. А с 19.00 до 20.00 пройдет парад более 40 яхт разных классов и типов.

В воскресенье, 9 июля, в 16.00 пройдет показательное выступление по кайтсерфингу от ведущих чемпионов Елены Калининой и Андрея Балякина. В завершении Балтийской яхтнной недели состоится водно-световое шоу "Вальс парусов". Под музыкальное сопровождение великолепное зрелище развернется с 22.00 до 22.30. Завершится все праздничным фейерверком с 22.15 до 22.30.



ПОСЕЩЕНИЕ БРИГА ROALD AMUNDSEN



Все горожане и туристы смогут посетить бриг Roald Amundsen, который прибыл в Петербург в рамках Балтийской яхтенной недели. 50-иетровый немецкий парусный корабль можно будет бесплатно посетить три дня подряд. Судно пришвартовано на набережной Лейтенанта Шмидта.

В пятницу и субботу (7 и 8 июля) свободной посещение возможно с полудня до пяти вечера. В воскресенье, 9 июля, Roald Amundsen пустит первых посетителей также в 12.00, но принимать будет только до 15.00. Позже корабль снова станет доступным для экскурсий с 18.00 до 20.00.

Фото и видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский парусный союз