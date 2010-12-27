Гламурный парикмахер в Кудрово ограбил подростка ради телефона

Во Всеволожском районе молодой сотрудник салона красоты напал с ножом на 14-летнего парня.

В одном из пригородов Санкт-Петербурга задержан 31-летний сотрудник местного салона красоты. Мужчину подозревают в вооруженном нападении на подростка. Об этом сообщает портал 47news.ru. Известно, что ЧП случилось еще 24 февраля в 16.45. По версии следствия, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков парикмахер, набросился с ножом на 14-летнего мальчика на Европейском проспекте в Кудрово. Внимание преступника привлек модный телефон в руках у школьника. Мальчик не стал сопротивляться и отдал дорогой гаджет бандиту, а сам убежал.

Уже 28 февраля грабитель был задержан: в этом полиции помогло детальное описание внешности парикмахера. Удивительно, но он оказался жителем одного из соседних с местом ЧП домов. Более того, в момент нападения кудровский стилист находился под подпиской о невыезде. Теперь его ждут новое следствие и суд. Заметим, что использование ножа при ограблении будет отягчающим факторам для негодяя. Что касается школьника, то в ближайшее время ему вернут телефон и, возможно, даже выплатят моральную компенсацию.

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