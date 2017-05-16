"Танцовщик" в Лендоке

Лендок приглашает зрительный на премьеру фильма и встречу с Сергеем Полуниным.

В среду, 16 мая, в Лендоке состоится премьера фильма "Танцовщик". Это документальный портрет феноменального и дерзкого артиста балета Сергея Полунина. Талантливый юноша поразил всех, когда стал самым молодым солистом Королевского балета Лондона. А потом произвел еще один фурор, когда покинул статусное место.

В фильме также расскажут о сотрудничестве Полунина со знаменитым фотографом Давидом Лашапелем. В частности. о создании клипа на песню “Take Me to Church” музыканта Hozier .

Билет на кинопоказ и встречу с артистом стоит 500 рублей.