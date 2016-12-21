На сцене "Такого театра" покажут спектакль "Эффект Чарли Гордона"

Спектакль в постановке Вари Светловой и Игоря Сергеева — это история фантастического эксперимента, описанного в романе американского писателя Дэниела Киза.

Главный герой спектакля — молодой мужчина по имени Чарли Гордон, чей уровень интеллекта значительно ниже среднего. Он соглашается принять участие в эксперименте по улучшению умственных способностей, который оказывается для него роковым. Первым существом, над которым был проведён данный опыт, стала крыса Элджернон, и сначала результаты казались более чем впечатляющими.