«Союзмультфильм» откроет музей лучших отечественных мультфильмов

В новом здании «Союзмультфильма» откроется музей лучших мультфильмов

Киностудия "Союзмультфильм" намерена открыть музей, в экспозиции которого будет "золотая коллекция" отечественной анимации. Об этом сообщила глава правления ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Она отметила, что в новое здание «переедет вся золотая коллекция, наш музей со всеми шедеврами наших великих анимационных авторов — (Юрия) Норштейна, (Эдуарда) Назарова, (Леонида) Шварцмана, всё это будет открыто публике». При этом новое здание получит все необходимое оборудование для работы аниматоров во всех ключевых анимационных техниках – 2D (рисованные мультфильмы), 3D, кукольная анимация, пластилиновая анимация.

Музей расположится в новом здании киностудии на улице Королёва.