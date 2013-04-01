"Рыба-мечта" в Лендоке

«Рыба-мечта» — яркое самобытное кино, снятое на стыке жанров черной комедии, сказки-фантазии и эротического триллера. Это большой творческий эксперимент, целиком реализованный на частные средства. Кроме того, средства на пост-продакшн были собраны с помощью краудфандинга. Один из лейтмотивов картины — страсть, способная разбудить в человеке скрытые силы и таланты и тут же до основания разрушить его отношения, карьеру и всю жизнь.
Сюжет: Питерский интеллигент Роман искал на Балтийском побережье тишины и вдохновения. А нашёл загадочную Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она — ожившая фантазия Романа или наваждение, ведущее к гибели? Купить билеты можно на официальном сайте "Лендока".