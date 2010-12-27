Путина возмутило отсутствие бесплатных учебников в школах

Глава региона отметил, что проблема с учебниками решается

Вопросы, заданные жителями России во время «Прямой линии», стали главной темой встречи Президента России и губернатора Орловской области. Путин отметил, что Администрация в настоящее время занимается анализом вопросов, поступивших от граждан во время «прямой линии».

Президент РФ заметил, что необходимо решить вопрос, связанный с учебниками. Орловцы обратились в главе России с жалобой на то, что их вынуждают покупать учебники для детей, в то время как по закону власти их обязаны предоставить бесплатно. Как отметил российский лидер, местные жители пишут, что им выдали список из 17 книг, которые необходимо приобрести, при этом каждая стоит около 1 000 рублей. Российский лидер напомнил, что школьникам должны выдавать пособия бесплатно по закону.