"Праздник Дома" на "Пушкинской-10"

24 июня, с 14.00 до 22.00 в арт-центре "Пушкинская-10" всех желающих ждет торжественные открытия выставок современного искусства, перформансы, мастер-классы и специальная концертная программа. Вход свободный.

Уже 28 лет подряд в последнюю субботу июня арт-центр Пушкинская-10 отмечает свой день рождения. Каждый год фестиваль "Праздник дома" собирает музыкантов, художников, поэтов и всех, кто неравнодушен к андеграундной культуре Санкт-Петербурга.

История Праздника началась еще тогда, когда арт-центр не имел официального статуса, а представлял из себя свободный сквот художников и музыкантов. К 1989 году в сквоте обосновалось около 200 человек - художников, музыкантов, поэтов. Сегодня Праздник дома - это фестиваль, который длится целый месяц.

Каждый посетитель фестиваля становится полноценным участником всего происходящего. В этот день у каждого есть возможность оказаться на концертах под открытым небом, поучаствовать в хеппенинге, посетить открытия многочисленных выставок, зайти в мастерские к художникам и прикоснуться к неповторимой атмосфере центра Санкт-Петербургской неформальной культуры.

Фестиваль откроется концертом легендарных петербургских джазовых музыкантов – Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова, Гари Багдасарьяна и Григория Воскобойника.

Художница Мариелла из Нидерландов проведет мастер-класс по изготовлению инсталляции из рисовой бумаги. Мастер-класс пройдет под открытым небом, к участию приглашаются все желающие независимо от возраста. В время празднования каждый сможет загадать желание в супрематическом стиле.



Продолжится праздник вернисажами выставок. В экспозиции Малого Зала - работы художников –нонконформистов середины ХХ века. Большой зал представит проект #МеняНеВзяли, нацеленный на выявление внутренних и внешних ограничений в современном искусстве через истории отдельных произведений художников "Пушкинской-10". В галерее Арт-Лига состоится выставка "Игры в реальность", которая познакомит зрителей с талантливыми художниками, чьи имена ещё не знакомы широкой аудитории. Вернисажи также пройдут во всех музеях и галереях арт-центра.



Завершится праздник концертами во дворе, залах клуба Fish Fabrique и галерее "Арт-Лига", перформансом в Музее Звука.



Вход с Лиговского пр., 53