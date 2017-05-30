Хедлайнером "Аллых парусов" станет Илья Лагутенко и его "Мумий Тролль"

Главной звездой концерта для выпускников Северной столицы в 2017 году станет группа "Мумий Тролль" из Владивостока.

Организаторы "Алых парусов" объявили хедлайнера праздника выпускников на дворцовой площади в 2017 году. Им станет коллектив Ильи Лагутенко "Мумий Тролль". Рок-группа из Владивостока выступит в ночь ан 24 июня на Дворцовой площади.

Как сообщили на ответственном за организацию "Пятом канале", традиционно музыкантов на концерт выбрали сами выпускники. Опросы среди школьников 15-18 лет провел Центр управления знаниями. Оказалось .что из многообразия современной музыки подростки выделяют отечественный рок-группы. Пригласительные на праздничный концерт будут раздавать с 20 по 22 июня в школах.

В прошлом году на "Алых парусах" собралось около тридцати тысяч выпускников. В концерте участвовали "Ночные снайперы", "Сплин", Iowa, Бьянка и другие исполнители. Хедлайнером стала группа "Звери".