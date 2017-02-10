"Дневники вампира" 8 сезон 12 серия: Деймон хочет заполучить дневник Максвелла ради спасения души своего брата

Новый сезон вампирской саги в самом разгаре. Любовные треугольники, братские отношения и мистика в американском сериале "Дневники вампира".

В свежем эпизоде под названием "Что вы такое?" Дэймон стремится заполучить дневник Максвелла, поскольку он намерен спасти душу свое брата Стефана. А как по-другому? Конечно, это занятие не из легких, ведь придется общаться с Кейдом, но что еще хуже, потребуется заключение сделки.

В свою очередь Аларик и Мэтт ни за что не отдадут документ, в котором есть подсказки, как уничтожить Кейда. А Кэролайн, во что бы то ни стало, собирается связаться со Стефаном, ведь он в опасности, поскольку у Кейда на его счет есть весьма коварный план, который он вот-вот сможет осуществить.

Сможет ли Дэймон спасти брата, узнаем в новой 12 серии мистического сериала "Дневники вампира". Лента уже доступна к просмотру онлайн и переведена на русский язык. Не пропустите свежие эпизоды! Через неделю 13 серия "Дневники вампира".

Для тех, кто все-таки пропустил 8 сезонов, напоминаем: действие вампирского сериала разворачивается в маленьком, естественно, вымышленном, городке Мистик Фоллс в штате Вирджиния. Однако это не простое захолустье, о котором никто не знает. Мистик Фоллс атакуют мистические создания. Конечно, все внимание сконцентрировано на любовном треугольнике: Елена, Дэймон и Стефан. Но, постепенно, фокус смещается и на таинственное прошлое города с двойниками главных героев, у каждого из которых свои есть свои, отличные от настоящего времени, планы. Смотреть "Дневники вампира" можно онлайн и бесплатно.

В новом 8 сезоне Дневников вампира действие происходит спустя пару месяцев после таинственного исчезновения Дэймона и Энзо. Стефан сбился с ног, разыскивая брата, однако он не намерен останавливаться на полпути. А вот Бонни уже не надеется увидеть пропавших живыми. Что же стало с Дэймоном и Энзо? Оказывается, их поглотило зло. Режим убийцы вновь включен, и это, определенно, приносит парням наслаждение.

К сожалению поклонников, создатели сериала заявили, сто 8 сезон "Дневников вампира" будет финальным. Всего в эфир выйдет 16 эпизодов. Любопытно, но актеры, исполнившие Дэймона и Стефана, считаю, что идеальным финалом может стать одновременная смерть братьев, поскольку приятно осознавать, что вампиры больше не принесут никому зла.





Видео: youtube, Serials Group

Фотографии: группа вконтакте Дневники Вампира & Древние