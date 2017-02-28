Видео: двое мажоров устроили московский дриф на BMW возле МГУ

В сети появились кадры экстремального дрифта на иномарках возле университета. Двое парней выехали на проезжую часть и среди машин начали демонстрировать свое искусство поворотов.

Накануне вечером, 27 февраля, в сети опубликовали видео, на котором две иномарки дрифтуют возле Московского государственного университета. За рулем одного из BMW находился 22-летний Максим Амирасланов. Парень уже участвовал в "гонках без правил", а также был лишен водительских прав сроком на год. Однако даже этот факт его не остановил. Молодой человек продолжает нарушать правила, не опасаясь наказания.

На кадрах можно заметить, как две легковушки синего и черного цвета выехали на проезжую часть. Несмотря на поток автомобилей, они начали экстремальные "танцы" на дороге. Предположительно, дрифт-шоу происходило на Воробьевых горах.

Стоит отметить, что ранее за "гонки без правил" были приговорены к обязательным исправительным работам Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Мара Багдасарян.

Видео: инстаграм, richrussiankids