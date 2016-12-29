На YouTube залито видео с лучшими голами Лионеля Месси на тренировках

Официальный канал ФК "Барселона" пополнился новым видео, которое наверняка порадует всех фанатов аргентинского футболиста Лионеля Месси.

В Сети появилась видеозапись сразу нескольких шикарных голов Лионеля Месси, которые раньше никто не видел. Нет, это не архивные записи, и не ролики с закрытых частных турниров для олигархов. Просто ФК "Барселона" решила загрузить в YouTube видео с тренировок величайшего футболиста современности. Судя по всему, это достаточно свежее видео. В нем Лионель Месси предстает в нынешнем образе: с огромной рыжей бородой и светлыми волосами. Всего за сутки ролик получил более 100 тысяч просмотров и десятки тысяч "лайков". Заметим, что все голы в этом видео были забиты "с игры", а некоторые даже - после сложного дриблинга. В комментариях фанаты Месси поблагодарили руководство клуба за это удовольствие и порадовались, что немолодой игрок не теряет формы и мастерства.

Ранее мы писали, что Фанат записал видео быстрого гола на 13-й секунде матча .

Видео: FC Barcelona, YouTube