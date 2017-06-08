Общение жителей Кудрово с представителями стихийного рынка закончилось беспорядками

В Кудрово продолжают бушевать страсти вокруг палаточного городка с белорусскими товарами.

В Кудрово продолжается конфликт между местными жителями и представителями временного рынка. Как стало известно Piter.TV, очередная встреча петербуржцев с продавцами закончилась потасовкой и разговором на повышенных тонах. ЧП произошло накануне, 7 июня, примерно в 21.30. Как сообщают очевидцы, все началось со словесных разборок, а потом на площадке у рынка развернулись настоящие беспорядки. В итоге в разборки пришлось вмешаться полиции.

В 21.00 около рынка собралось несколько неравнодушных ребят, как только нас стало достаточно много, остальные прохожие также заинтересовались и подключись к обсуждению и решению данной проблемы. В 21.30 к нам подошли организаторы ярмарки, поинтересовались, что у нас за собрание. Словесная перепалка, небольшая потасовка. В 21.45-22.00 вызываем наряды ДПС и ППС для предотвращения беспорядков, парковки на тротуаре машин и размещения палаток на газоне. В 22.30 приехало 2 наряда ППС, 1 наряд ДПС. Машины с тротуара поспешили убрать, но в итоге их поймали в 100м от рынка . Протокол составили, - рассказывает очевидец происшествия в социальных сетях.

Отметим, что после полуночи представители стихийного рынка все-таки приступили к разбору палаток. По последним данным, они сменили место расположения и перебрались на один из соседних земельных участков. Как стало известно Piter.TV, уже утром организаторы рынка вышли на связь с представителями местной общественности. Бизнес пытается найти компромисс с петербуржцами. Напомним, что жителей "Европейских квартало" смущает внешний вид палаток с товарами и отсутствие необходимой документации у продавцов.

Фото и видео: "Жизнь в Кудрово", ВК