Жителей Челябинска напугал массовый досмотр авто в центре города

Челябинцев обеспокоило скопление десятков сотрудников ГИБДД

Сегодня, 17 февраля, челябинцев взволновало массовое скопление сотрудников ГИБДД недалеко от поселка Благодатово, близ Тополиной аллеи. По словам автомобилистов на одном участке стоят около 30 патрульных машин и работают порядка 100 полицейских, досматривающих автомобили.

В Госавтоинспекции сообщили, что это новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. Одновременно на несколько точек в городе высылают десятки инспекторов ДПС. Одна полоса дороги отделяется специальными фишками, замедленное движение потока транспорта приводит к образованию «кармана», в который загоняют автомобили и останавливают их для проверки.

«Проверка занимает одну-две минуты, - уверили в отделе пропаганды ГИБДД города. – Просим всех участников дорожного движения с понимаем отнестись к работе по выявлению водителей в состоянии опьянения».

Если у сотрудников ДПС появляются сомнения по поводу трезвого состояния водителя, исходя из внешних признаков, то автомобилисту предлагают подуть трубку алкометра. Также с сотрудниками ГИБДД по всей территории города работает передвижная нарколаборатория. Это позволяет проводить медицинское освидетельствование прямо на месте, не отправляя заподозренных водителей никуда дополнительно.

Спустя час работы было выявлено уже несколько водителей в состоянии алкогольного опьянения. Как передает Telefakt.ru, движение транспорта затруднено не сильно, больших пробок нет.

Фото: telefakt.ru