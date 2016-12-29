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Житель Купчино убил родную бабушку и спрятал ее тело на балконе

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Ссора с пожилой родственницей закончилась непоправимой трагедией

Накануне днем, в субботу, 7 января 2017 года, на лоджии в собственной квартире было обнаружено тело 78-летней женщины с признаками насилия. Тело лежало на балконе квартиры, расположенной на улице Олеко Дундича, прикрытое одеялом. На лице и теле женщины прибывшие на место эксперты-криминалисты обнаружили многочисленные ушибы, синяки и гематомы.

Спустя несколько часов в тот же день по подозрению в совершении убийства старушки был задержан ее 35-летний внук. По версии следствия, вечером ранее, в канун православного Рождества внук был у бабушки в гостях. Во время внезапно возникшей между родственниками ссоры, внук задушил старушку голыми руками, а затем вынес ее тело на балкон и прикрыл его пледом.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео: из архива

Теги: купчино , петербург , убийство , убийство престарелого родственника , убийство родственника
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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