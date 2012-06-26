Женщина, прыгнувшая с ребёнком под поезд в Москве, скончалась

Вчера в Москве произошла ужасная трагедия. Все российские СМИ сообщили о том, что женщина с маленьким ребёнком в обнимку прыгнула на рельсы в метро на станции "Молодёжная". Сегодня же агентство "Москва" со ссылкой на официальный источник сообщает о смерти неблагополучной матери. По словам собеседника агентства, она скончалась в 23:35 в субботу, 28 января.
Напомним, что инцидент произошел накануне днем. На станции "Молодежная" женщина с девятилетней девочкой упали на рельсы. Пострадавших доставили на вертолете в городскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.
На видео вы можете наблюдать тот самый момент, когда пострадавших госпитализируют на вертолёте.
На видео вы можете наблюдать тот самый момент, когда пострадавших госпитализируют на вертолёте.
Видео: Комсомольская правда