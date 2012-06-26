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Женщина, прыгнувшая с ребёнком под поезд в Москве, скончалась

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Сегодня, 29 января 2017 года стало известно, что женщина, прыгнувшая вчера с маленьким ребёнком под поезд, скончалась

Вчера в Москве произошла ужасная трагедия. Все российские СМИ сообщили о том, что женщина с маленьким ребёнком в обнимку прыгнула на рельсы в метро на станции "Молодёжная". Сегодня же агентство "Москва" со ссылкой на официальный источник сообщает о смерти неблагополучной матери. По словам собеседника агентства, она скончалась в 23:35 в субботу, 28 января.

Напомним, что инцидент произошел накануне днем. На станции "Молодежная" женщина с девятилетней девочкой упали на рельсы. Пострадавших доставили на вертолете в городскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

На видео вы можете наблюдать тот самый момент, когда пострадавших госпитализируют на вертолёте.
 
Видео: Комсомольская правда
Теги: женщина прыгнула под поезд , женщина с ребенком , женщина скончалась , метро молодёжная , москва
Категории: Новости России Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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