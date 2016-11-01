Жена Ильдара Дадина: происходящее в КС напоминало цирк

Разочарование от речи Барщевского, странная позиция Уполномоченного по правам человека и общее ощущение цирка - Анастасия Зотова рассказала о заседании КС РФ по жалобе Ильдара Дадина.
Вчера, 24 января, в Конституционном суде РФ состоялось рассмотрение жалобы Ильдара Дадина по ст. 212.1 УК России. По мнению гражданского активиста, который стал первым осужденным по этой статье, данный нормативный акт является неконституционным. Ильдар Дадин и его адвокаты заявляют, что ст. 212.1 УК РФ нарушает права граждан на свободу мирных собраний и право не быть повторно осужденным за одно правонарушение. Напомним, что эта статья предусматривает уголовное наказание за повторное нарушение правил проведения массовых акций, даже если речь идет о формальном административном правонарушении. Решение Конституционного суда будет известно через несколько недель.
В Петербург из Москвы на заседание КС РФ специально приехала жена Ильдара Дадина. Журналистка и гражданский активист Анастасия Зотова поделилась своими впечатлениями от происходившего в стенах Конституционного суда в эксклюзивном интервью каналу Piter.TV. По ее словам, неприятные сюрпризы начались еще до входа в зал КС.
"Я ехала в Петербург с ожиданием того, что на заседание Конституционного суда пустят всех тех, кто хотел и имел право на нем присутствовать. В Интернете висела инструкция по регистрации, всех прошедших регистрацию обещали впустить в зал. Однако уже на третий день сайт "упал", в КС объясняли это тем, что слишком много людей проявило желание, и регистрацию пришлось закрыть. А на входе в здание Конституционного суда нас ждали две очереди: одна для тех, кто регистрировался, а другая для совершенно неизвестных студентов-юристов, которых попросили прийти за дополнительные баллы к занятиям. Их в результате впускали автоматически, а по официальному списку прошли только 3 человека из 60!", - говорит Анастасия Зотова.
Основной аргумент оппонентов адвокатов Ильдара Дадина (его самого так и не отпустили на заседание из ИК на Алтае) сводился к тому, что статья 212.1 создана для борьбы со постоянными нарушителями правил поведения на митингах. Якобы, с каждым новым административным правонарушением общественная опасность конкретной личности растет. Даже, если речь идет о самых безобидных и формальных нарушениях.
"На заседании звучало очень много глупостей от наших оппонентов: волосы на голове начинали шевелиться! Их основная мысль в том, что судится человек не за какое-то преступление, а за свою личность. Якобы с каждым нарушением правил проведения массовых акций личность человека становится все более опасной для общества. Причем первые три раза гражданин нарушает, и опасность его личности не очень велика, а потом вдруг на четвертый раз он становится настолько наглым, что терпеть его уже невозможно, а можно только посадить. Это какое-то новое слово в юриспруденции, когда человека судят не за то, что он совершил, а за то, что он просто "плохой и наглый". У нас было ощущение полного цирка. Это очень странно: когда сидит председатель суда с цепью судейской, серьезные судьи в черных мантиях с белыми манжеточками и слушают весь этот бред. Это сумасшедший дом какой-то!, - уверяет Анастасия Зотова.
Жена гражданского активиста обратила внимание на то, что представитель нового Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой занял позицию, противоположную мнению людей из команды Эллы Памфиловой. Так, в заключении прошлого омбудсмена говорилось о том, что в статье 212.1 есть нарушения Конституции РФ, а представители Москальковой отрекаются от этих слов.
"Неприятно удивил и Михаил Барщевский (представитель правительства на суде), которого мы считали умным человеком. Он вел себя просто как шут. Говорил какие-то бредовые вещи в стиле: "эта статья мне не нравится, но не значит, что ее нужно отменять", - вспоминает жена осужденного.
Кроме того, Анастасия Зотова рассказала Каналу Piter.TV подробности своего задержания полицией после заседания Конституционного суда. По словам девушки, полиция не позволяла себе грубостей. Более того, действия представителей закона насмешили общественницу и ее друзей. Задержание произошло в тот момент, когда Зотова со знакомыми попытались вступиться за участника одиночных пикетов, которого, по их мнению, пытался задержать полицейский. Претензии молодых людей не понравились офицерам, и те обвинили Анастасию в переходе дороги в неположенном месте.
"Сначала они очень сильно смутились, у них было выражение шока на лице. И только тогда главный полицейский с вот таким удивленным лицом сказал: "я вас задерживаю за переход дороги в неположенном месте". Видимо, мы и правда перешли дорогу в неположенном месте, с фактической стороны они были правы. Но в этом месте переходило дорогу очень много людей, и сами полицейские, однако задержать они решили только меня. Полиция почему-то отказалась составлять протокол на месте задержания, и нас отвезли в отделение. Мне тут же стали названивать журналисты из крупных СМИ, к полиции приехали правозащитники, и они уже сами были не рады, что с нами так поступили. В итоге нас выпустили на свободу вместе с еще одним общественником, задержанным в ходе пикетов: без штрафов и протокола. И мы рады, что отвлекли внимание на себя: ведь после этого полиция перестала приставать к протестующим у здания КС", - вспоминает жена Ильдара Дадина.
Теперь Анастасии Зотовой и всем единомышленникам Ильдара Дадина остается ждать решения суда. Кроме того, уже этим летом гражданский активист должен выйти на свободу по истечению срока наказания.
Ранее мы писали, что россияне шокированы рассказом Ильдара Дадина о пытках в колонии
Сложная история. Но мне всегда казалось, что слишком строго наказали Ильдара