Жена Ильдара Дадина: происходящее в КС напоминало цирк

Анастасия Зотова рассказала Каналу Piter.TV подробности заседания Конституционного суда РФ по жалобе ее мужа Ильдара Дадина.

Разочарование от речи Барщевского, странная позиция Уполномоченного по правам человека и общее ощущение цирка - Анастасия Зотова рассказала о заседании КС РФ по жалобе Ильдара Дадина.

Вчера, 24 января, в Конституционном суде РФ состоялось рассмотрение жалобы Ильдара Дадина по ст. 212.1 УК России. По мнению гражданского активиста, который стал первым осужденным по этой статье, данный нормативный акт является неконституционным. Ильдар Дадин и его адвокаты заявляют, что ст. 212.1 УК РФ нарушает права граждан на свободу мирных собраний и право не быть повторно осужденным за одно правонарушение. Напомним, что эта статья предусматривает уголовное наказание за повторное нарушение правил проведения массовых акций, даже если речь идет о формальном административном правонарушении. Решение Конституционного суда будет известно через несколько недель.

В Петербург из Москвы на заседание КС РФ специально приехала жена Ильдара Дадина. Журналистка и гражданский активист Анастасия Зотова поделилась своими впечатлениями от происходившего в стенах Конституционного суда в эксклюзивном интервью каналу Piter.TV. По ее словам, неприятные сюрпризы начались еще до входа в зал КС.

"Я ехала в Петербург с ожиданием того, что на заседание Конституционного суда пустят всех тех, кто хотел и имел право на нем присутствовать. В Интернете висела инструкция по регистрации, всех прошедших регистрацию обещали впустить в зал. Однако уже на третий день сайт "упал", в КС объясняли это тем, что слишком много людей проявило желание, и регистрацию пришлось закрыть. А на входе в здание Конституционного суда нас ждали две очереди: одна для тех, кто регистрировался, а другая для совершенно неизвестных студентов-юристов, которых попросили прийти за дополнительные баллы к занятиям. Их в результате впускали автоматически, а по официальному списку прошли только 3 человека из 60!", - говорит Анастасия Зотова.

Основной аргумент оппонентов адвокатов Ильдара Дадина (его самого так и не отпустили на заседание из ИК на Алтае) сводился к тому, что статья 212.1 создана для борьбы со постоянными нарушителями правил поведения на митингах. Якобы, с каждым новым административным правонарушением общественная опасность конкретной личности растет. Даже, если речь идет о самых безобидных и формальных нарушениях.