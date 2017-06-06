Избившего актера "Улицы разбитых фонарей" злоумышленника задержала девушка-оперативник

Сотрудница правоохранительных органов через сутки после преступления нашла и задержала мужчину, подозреваемого в нападении на актера Геннадия Свиря. Злоумышленник показал, где он выбросил похищенный пистолет.

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на актера сериала "Улицы разбитых фонарей". В понедельник, 5 июня, мужчину выследила и задержала девушка-оперативник из 26-го отделения полиции.

Задержанный оказался 31-летним петербуржцем. После беседы с сотрудницей органов, он показал место на проспекте Энергетиков, куда выбросил похищенный пистолет.

Накануне Piter.tv сообщал, что в Петербурге избили и ограбили актера из "Улиц разбитых фонарей". Геннадий Свирь заметил мужчину. Справляющего нужду около дома 33 на проспекте Передовиков и сделал ему замечание. В ответ некультурный горожанин ударил актера со спины. В результате пострадавший лишился сознания, а когда пришел в себя, о не нашел травматического пистолета "Оса"

Как сообщает "Фонтанка", сейчас в полиции решают вопрос о квалификации уголовного дела. В зависимости от того, когда подозреваемый забрал пистолет: до или после потери сознания жертвой. Его ждет ответственность либо за кражу, либо за грабеж.