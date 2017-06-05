В Петербурге избили и ограбили актера из «Улиц разбитых фонарей»

48-летний актер Геннадий Свирь получил удар по голове, потерял сознание и лишился ценностей и денег

Актер Геннадий Свирь накануне обратился в полицию с заявлением об избиении и ограблении. По словам 48-летнего мужчины, на него напали неизвестные преступники, произошло это в ночь на воскресенье, 4 июня 2017 года. Актер рассказал, что на проспекте Передовиков некий мужчина справлял малую нужду прямо возле парадной. Свирь сделал ему замечание.

Хулиган не преминул ответить на замечание актера. Завязалась перепалка. В какой-то момент Геннадий Свирь получил сильный удар в голову, упал и потерял сознание. Когда спустя некоторое время он пришел в себя, то понял, что был ограблен – в частности, актер лишился травматического пистолета "Оса", который благоразумно не стал доставать в ходе ссоры с незнакомцем.

Геннадий Свирь, помимо съемок в сериалах, известен ролями второго плана в таких фильмах Дмитрия Астрахана как «Перекресток», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо».

Видео: архив