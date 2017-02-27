Злостный неплательщик из Петербурга будет работать на государство

Горе-отца приговорили к исправительным работам за нежелание платить алименты собственным детям.

Недавно стало известно, что злостного неплательщика из Северной столицы приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Отец двоих детей, 29 летний местный житель, всячески уклонялся от своих прямых обязанностей по отношению к собственным сыновьям. Вместо того, чтобы обеспечивать детей 2009 г.р. и 2010 г.р., отдавая на их содержание 1/3 от собственных заработков, мужчина старался избежать выплат. В ответ на такое нежелание помогать сыновьям, на квартиру должника наложили запрет регистрационных действий, затем он стал невыездным заграницу и даже был задержан на 10 суток. Однако это никак не повлияло на его отцовские чувства.

В итоге, на злостного неплательщика завели уголовное дело. Суд Красносельского района признал его виновным и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. Кроме того, 5% от заработка горе-отцу придется отдавать государству. Об этом пишет Петербургский дневник.