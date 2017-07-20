На "Адмиралтейской" вместо бомбы нашли коробку с пирожными

На станции петербургского метро "Адмиралтейская" не нашли бомбу, зато обнаружили коробку с пирожными.

Как сообщает "Фонтанка", за бомбу на "Адмиралтейской" приняли коробку с пирожными.



Лакомство было найдено на одном из банкоматов в вестибюле в ходе осмотра станции сотрудниками ОМОНа. Уже в 17:07 на "Адмиралтейскую" начали пускать пассажиров.



Это далеко не первый случай, когда сотрудники Росгвардии находят еду в подозрительных свертках. На станциях пассажиры уже забывали гамбургеры, набор зефира и борщ в банке.