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На "Адмиралтейской" вместо бомбы нашли коробку с пирожными

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На станции петербургского метро "Адмиралтейская" не нашли бомбу, зато обнаружили коробку с пирожными.

Как сообщает "Фонтанка", за бомбу на "Адмиралтейской" приняли коробку с пирожными.

Лакомство было найдено на одном из банкоматов в вестибюле в ходе осмотра станции сотрудниками ОМОНа. Уже в 17:07 на "Адмиралтейскую" начали пускать пассажиров.

Это далеко не первый случай, когда сотрудники Росгвардии находят еду в подозрительных свертках. На станциях пассажиры уже забывали гамбургеры, набор зефира и борщ в банке.

Теги: метро спб , новости спб
Категории: Новости СПб

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