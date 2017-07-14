На ЗСД повысит тарифы для машин без транспондеров с 22 июля: сравнение тарифов

ООО "Магистраль Северной столицы" изменила тарифы для машин, оплачивающих проезд по ЗСД наличными и банковскими картами. Чтобы мотивировать водителей устанавливать транспондеры, все тарифные зоны теперь стоят 100 рублей для оплаты наличными.

Водителям легковых автомобилей и мотоциклов, не пользующихся транспондером для оплаты проезда по ЗСД, ждет сюрприз в виде изменения тарифов: в основном, конечно, повышения. ООО "Магистраль Северной столицы" сделает для транспорта первого класса стоимость всех тарифных зон равной: по 100 рублей. Например, если сейчас участок от южного заезда с КАД до Благодатной стоит 60 рублей, то с 22 июля это повысится до 100.

- Изменение тарифа при оплате наличными и банковскими картами является необходимой мерой по дальнейшему увеличению пропускной способности пунктов взимания платы Западного скоростного диаметра в условиях высокой востребованности магистрали, - заявили в управлении ЗСД.

Стоимость в 100 рублей позволит быстрее расплачиваться на пунктах и не задерживать поток. В "Магистраль Северной столицы" отмечают, что оплата наличными и картами в пиковые часы сильно затрудняет подъезд к пунктам оплаты и снижает удобство пользования трассой. Нововведение подтолкнут большее число водителей приобретать транспондеры, для который тарифы не изменяются. При этом они теперь будут почти в два раза ниже.

ООО "Магистраль Северной столицы" в таблице показывают, какая разница в стоимость проезда будет с 22 июля.

Фото: сайт Магистраль Северной столицы

Видео: instagram / anya_v_tsoy