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Юрий Лоза после смерти Яковлева назвал «Иванушек» бездарными
Сегодня, 22:39
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Sheker
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Юрий Лоза после смерти Яковлева назвал «Иванушек» бездарными

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По мнению знаменитости, молодые эстрадные артисты все чаще стали уходить из жизни в расцвете лет, поскольку наплевательски относятся к своему здоровью

      Российский певец Юрий Лоза после смерти Олега Яковлева назвал артистов группы "Иванушки International" бездарными. Артист считает, что участники группы "Иванушки International" бездарные и не имеют ничего общего с настоящим творчеством, а слава исполнителям досталась лишь благодаря авторам песен и постановщикам номеров.    

Также Юрий Лоза заявил, что Олега Яковлева взяли в группу сугубо по типажу, а сом он не добился никаких успехов в своей жизни и ничего особого не сотворил. Единственная его заслуга, по мнению артиста, в том, что он когда-то родился. Лоза заявил, что представители шоу-бизнеса часто уходят из жизни в молодом возрасте, как правило, это происходит, поскольку они совершенно не заботятся о своем здоровье. 

Напомним, что рано утром 29 июня скончался экс-участник "Иванушки International" Олег Яковлев. Предварительно, главной причиной смерти певца является отек легких и двустороння пневмония, что и привело к остановке сердца артиста.    

 

 

 

 

 

Фото: 
Instagram: russian_online

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Категории: Новости шоу-бизнеса Музыка Лента новостей Культура

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