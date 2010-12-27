Юрий Лоза после смерти Яковлева назвал «Иванушек» бездарными

По мнению знаменитости, молодые эстрадные артисты все чаще стали уходить из жизни в расцвете лет, поскольку наплевательски относятся к своему здоровью

Российский певец Юрий Лоза после смерти Олега Яковлева назвал артистов группы "Иванушки International" бездарными. Артист считает, что участники группы "Иванушки International" бездарные и не имеют ничего общего с настоящим творчеством, а слава исполнителям досталась лишь благодаря авторам песен и постановщикам номеров.

Также Юрий Лоза заявил, что Олега Яковлева взяли в группу сугубо по типажу, а сом он не добился никаких успехов в своей жизни и ничего особого не сотворил. Единственная его заслуга, по мнению артиста, в том, что он когда-то родился. Лоза заявил, что представители шоу-бизнеса часто уходят из жизни в молодом возрасте, как правило, это происходит, поскольку они совершенно не заботятся о своем здоровье.

Напомним, что рано утром 29 июня скончался экс-участник "Иванушки International" Олег Яковлев. Предварительно, главной причиной смерти певца является отек легких и двустороння пневмония, что и привело к остановке сердца артиста.

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