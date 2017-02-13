Голая Леди Гага шокировала публику на "Грэмми"

Певица появилась на престижной премии в черном жакете, который едва прикрывает её грудь. Эпатажная Гага вернулась.

Накануне вечером, 12 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония "Грэмми". Весь свет шоу-бизнеса Голливуда сверкал на красной ковровой дорожке в нарядах от кутюр. На этот раз, Леди Гага шокировала собравшихся своей обнаженной грудью. Певица появилась на премии в коротком черном болеро, полностью оголяющем её живот и бюст, в лаковых ботфортах, колготках в сетку и в мини-шортах с ремнями и цепями. Если бы у Гаги была еще плетка, то она смогла бы составить конкуренцию главным героям фильма "50 оттенков серого".

Стоит отметить, что столь эротическим костюмом певица давно не удивляла публику. Быть может, Леди Гага решила вспомнить молодость из-за расставания со своим женихом в июле прошлого года? Впрочем, это в любом случае лучше, чем сырое мясо.

Кстати, на шоу "Грэмми" певица спела дуэтом с легендами рока – группой "Маталлика". Возможно, этим обоснован черный цвет, сетка и цепи.





Видео: инстаграм, instylerussia

Фотографии: инстаграм певицы/ entertainmentweekly/ tysonandpeppa/ ilove.lady.gaga