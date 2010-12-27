Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%

Большая часть внешнего долга пришлась на негосударственные небанковские сектора экономики

Внешний долг России вырос с начала текущего года на 3% и составляет $529,62 млрд. Об этом сообщил ЦБ. По данным Банка России, основная доля внешнего долга приходится на негосударственные небанковские сектора экономики — совокупность их обязательств на 1 июля составляет $351,58 млрд, что на 2,43% выше, чем в начале года.

Задолженность Центрального банка РФ поднялась до 17,14 миллиарда долларов. По состоянию на 1 января текущего года внешний долг российского государства насчитывал 514,1 миллиарда в эквиваленте американской валюты.

Напомним, в нынешнем феврале Центробанк сообщил, что соотношение внешнего дога РФ к ВВП выросло на 42%. Это стало рекордным показателем с 2004 года.