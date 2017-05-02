Виктория Боня в форме советского солдата бросила «зигу»

В Сети развивается скандал, связанный с неоднозначным видеороликом Виктории Бони в ее Instagram

Телеведущая, модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня принимала участие в съемках клипа, посвященного ВОВ. В своем профиле в Instagram звезда опубликовала видеопоздравление, в котором поздравила своих коллег с окончанием съемок. Одетая в военную форму, Виктория допустила неоднозначный жест, который напомнил ее поклонникам приветствие Третьего Рейха. Поклонники возмутились поступком звезды, считая его кощунственным. Но нашлись и те, кто встал на защиту Бони, отметив, что телеведущая изобразила знак победы (V). Позже видео было удалено.

Видео:

YouTube: BATENKA_LENIN