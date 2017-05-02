Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 1:56
0
Sheker
165
Код вставки плеера

Виктория Боня в форме советского солдата бросила «зигу»

0
 
 

В Сети развивается скандал, связанный с неоднозначным видеороликом Виктории Бони в ее Instagram

Телеведущая, модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня принимала участие в съемках клипа, посвященного ВОВ.  В своем профиле в Instagram звезда опубликовала видеопоздравление, в котором поздравила своих коллег с окончанием съемок. Одетая в военную форму, Виктория допустила неоднозначный жест, который напомнил ее поклонникам приветствие Третьего Рейха. Поклонники возмутились поступком звезды, считая его кощунственным. Но нашлись и те, кто встал на защиту Бони, отметив, что телеведущая изобразила знак победы (V). Позже видео было удалено. 

 

 

Видео:
YouTube: BATENKA_LENIN

Теги: боня , виктория боня фото , день победы
Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5