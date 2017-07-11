Видео: пионы на Марсовом поле повредили сильный ветер и вандалы

На Марсовом поле распустились полторы тысячи пионов. Однако сильный ветер и вандалы уже повредили цветочные кусты в исторической зоне.

Сегодня днем, 11 июля, петербургские СМИ обрадовали горожан новостью о том, что на Марсовом поле расцвели полторы тысячи пионов. В социальных сетях тут же стали появляться селфи и простые фотографии от петербуржцев, подтверждающие этот факт. Однако после обеда Марсово поле выглядело уже не так привлекательно. В редакцию Piter.TV попало видео от мобильного корреспондента. На нем видно, что сильный ветер смял значительную часть цветочных кустарников. По предварительной оценке, пострадали несколько сотен цветков. Почему-то серьезнее всего ветер повредил белые пионы: судя по всему, они имеют более тонкие стебли и мощные бутоны.

Кроме того, уже сейчас на клумбах многие цветы лишились "головок": их внаглую срывают женщины-вандалы, гуляющие по Марсову поле. Наш мобильный корреспондент рассказал, что стал свидетелем нескольких подобных сцен. Любителей диких цветов не останавливают даже вежливые замечания от других прохожих.

Видео: канал Piter.TV