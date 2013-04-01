Видео: циничный грабитель избил и ограбил девушку у лифта

Камеры засняли ограбление молодой женщины в парадной

В сообществе spb_today в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина избивает и грабит молодую девушку. Авторы поста прокомментировали, что запись была сделана камерой видеонаблюдения, установленной в парадной одного из жилых домов на Хасанской улице.

Как следует из записи и видео, в ночь с субботы на воскресенье в доме 14, к. 1, по Хасанской улице произошло ограбление. Молодой мужчина избил и ограбил женщину, ждавшую лифт в подъезде жилого дома.

На циничном грабителе, который ударил девушку и отнял у нее ценные вещи, была красная куртка и красные же ботинки.

Информация о происшествии уточняется.

Видео: youtube