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Видео: циничный грабитель избил и ограбил девушку у лифта

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Камеры засняли ограбление молодой женщины в парадной

 В сообществе spb_today в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина избивает и грабит молодую девушку. Авторы поста прокомментировали, что запись была сделана камерой видеонаблюдения, установленной в парадной одного из жилых домов на Хасанской улице.

Как следует из записи и видео, в ночь с субботы на воскресенье в доме 14, к. 1, по Хасанской улице произошло ограбление. Молодой мужчина избил и ограбил женщину, ждавшую лифт в подъезде жилого дома.

На циничном грабителе, который ударил девушку и отнял у нее ценные вещи, была красная куртка и красные же ботинки.

Информация о происшествии уточняется.

Видео: youtube

Теги: ограбление , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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