Появилось видео из Тольятти: автомобиль на зебре сбил пешехода

Момент аварии с пешеходом зафиксировала камера. Легковушка задавила женщину около светофора.

Сегодня утром, 17 февраля, в Тольятти возле дома №35 на улице Спортивная отечественный автомобиль сбил на зебре пешехода. От удара 50-летняя женщину подбросило на несколько метров вверх. Инцидент произошел около 7 часов 50 минут.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор очевидца ДТП. На кадрах можно заметить, что водитель легковушки, вместо того, чтобы остановиться на желтом, нажал на педаль газа и ринулся вперед. А пешеход не дождалась зеленого сигнала светофора и начала движение. Мужчина, находившийся за рулем Лады, не успел затормозить и сбил женщину. Пострадавшая после столкновения даже попыталась подняться. В данный момент она госпитализирована в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Видео: youtube, Канал пользователя video63ru