Видео: Бузова станцевала в бикини и показала грудь фанатам

Ольга Бузова рассказала о своей маленькой груди и поразила поклонников откровенным танцем.

Ольга Бузова продолжает выкладывать в свой Instagram откровенные фото и видео. На этот раз девушка запостила видео танца рядом с бассейном. Пользователей социальной сети привлек внешний вид звезды шоу-бизнеса. Красотка надела на себя предельно смелый купальник, который почти не закрывал ее грудь. Кстати, именно этой части тела и посвятила свой пост Ольга Бузова. Она обратилась к критикам, которые постоянно называют грудь певицы слишком маленькой. По мнению Бузовой, у таких людей нет мозгов, а вот грудь она сможет увеличить себе в любой момент при помощи хирургического вмешательства.

Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера но меня все устраивает, и уверена найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть, - написала артистка.

Отметим, что за последние три часа в Instagram Ольги Бузовой появилось сразу два видео с танцами. Самым популярным стал именно танец Бузовой под песню "Тает лед". Поклонники обратили внимание на то, что экс-ведущая "Дома-2" сильно похудела. Некоторых даже напугал вид ее ребер и исключительно тонких рук.

Кстати, журналисты уже узнали, что видео было снято в Греции. Сама же певица называет место с бассейном "своей виллой".

Видео: Instagram, Ольга Бузова