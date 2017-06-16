Валерия Сапожникова назначили главой Фрунзенского района

Губернатор Георгий Полтавченко подписал распоряжение о назначении нового главы Фрунзенского района. Им стал Валерий Сапожников.

В Северной столице появился новый глава района. Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение правительства о назначении на должность руководителя Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Ранее Сапожников занимал должность первого заместителя главы администрации Петроградского района.

До назначения нового главы, его временные обязанности выполнял первый заместитель бывшего руководителя Владимира Омельницкого Олег Фадеенко. Омельницкий ушел со своей должности, так как его назначили командовать в администрации Пушкинского района.

Ранее Piter.tv сообщал. что эффективнее всех в городе с населением работают чиновники Фрунзенского района.