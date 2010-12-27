В пожаре, полыхавшем в конюшне, погибли две лошади

Накануне спасатели тушили сильнейший пожар в Шушарах

По уточненным данным, во вчерашнем страшном пожаре, которым была охвачена конюшня в Шушарах, погибли две лошади. Спасателям удалось своевременно вывести из огня большинство питомцев конюшни, однако для двух из них пожар оказался роковым.

Напомним, сообщения о сильнейшем пожаре в Шушарах поступили накануне около трех часов дня. Горожане, которые ехали в этот момент по трассе, увидели густой дым и открытое пламя.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе spb_today. На некоторых снимках видно, что большинство лошадей отогнали на безопасное расстояние от полыхавшей деревянной постройки.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, тела погибших животных были обнаружены после разбора завалов, когда пожар был потушен.

Фото: spb_today