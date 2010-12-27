Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В пожаре, полыхавшем в конюшне, погибли две лошади
Сегодня, 9:00
0
Moulin_
0

В пожаре, полыхавшем в конюшне, погибли две лошади

0
 
 

Накануне спасатели тушили сильнейший пожар в Шушарах

По уточненным данным, во вчерашнем страшном пожаре, которым была охвачена конюшня в Шушарах, погибли две лошади. Спасателям удалось своевременно вывести из огня большинство питомцев конюшни, однако для двух из них пожар оказался роковым.

Напомним, сообщения о сильнейшем пожаре в Шушарах поступили накануне около трех часов дня. Горожане, которые ехали в этот момент по трассе, увидели густой дым и открытое пламя.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе spb_today. На некоторых снимках видно, что большинство лошадей отогнали на безопасное расстояние от полыхавшей деревянной постройки.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, тела погибших животных были обнаружены после разбора завалов, когда пожар был потушен.

Фото: spb_today

Теги: конюшня , петербург , погибли лошади , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5