Археологи показали старинный медальон с розой Тюдоров, найденный в Зарядье

Московские археологи сделали уникальную находку в ходе раскопок в парке "Зарядье". Историки отыскали редкий английский медальон 16-го века.

Столичные археологи на сайте Мэра Москвы похвастались своей очередной уникальной находкой. На этот раз они откопали в южной части парка "Зарядье" средневековый английский медальон. Украшение из олова и свинца прекрасно сохранлось. Археологи извлекли из земли металлическую бляшку диаметром около 5 сантиметров с четкой гравировкой. Медальон украшает так называемая "роза Тюдоров" - символ высшей британской аристократии. Кроме того, на нем легко читается надпись на французском языке "Dieu et mon droit": "Бог и мое право". Как сообщают историки, эта фраза на протяжении 7 веков считается родовым девизом правящей королевской династии.

Впрочем, археологи не могут утверждать, что находка в свое время принадлежала прямым родственникам королей. В середине 16-го века, когда в Москве появился Старый Английский Двор на Варварке, такие медальоны были в ходу у средней и высшей аристократии. Например, украшение мог носить на одежде посол или высокопоставленный торговый чиновник. Кстати, с датировкой находки у историков не возникло никаких проблем. Эксперты смогли отыскать на медальоне чеканку с цифрой "1590": судя по всему, речь идет о годе изготовления медальона.

В целом же находка в очередной раз подтверждает известный исторический факт об экономическом сближении двух великих государств во второй половине 16-го века, когда, по инициативе Ивана Грозного Россия открыла свой рынок торговцам из Великобритании.