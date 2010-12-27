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В кемеровском общежитии полицейские обнаружили бордель
Сегодня, 15:33
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Sheker
24

В кемеровском общежитии полицейские обнаружили бордель

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Житель Кемерово открыл бордель в общежитии

 Кемеровчане заявили в полицию о том, что в общежитие на улице Сибиряков-Гвардейцев оказываются интимные услуги.

38-летний мужчина, проживавший в общежитии предоставлял свою комнату как место для занятий проституцией. При этом мужчина сам пользовался услугами двух женщин, получая от них продукты и спиртное. Вместе с сутенёром были задержаны и две девушки, которые в момент прибытия правоохранительных органов находились в комнате с клиентами. Женщинам выписан штраф в 2 тысячи рублей. А хозяину борделя грозит пять лет лишения свободы.

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Категории: Лента новостей Новости России

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