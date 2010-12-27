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В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества
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Sheker
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В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества

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В связи с этим ведомство порекомендовало ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией

       Надзорное ведомство в ходе проверок были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России. В отношении продукции этого производителя уже дважды вводился усиленный контроль в связи с обнаружением колиформных бактерий в сухой молочной сыворотке и сухом молоке.

В связи с этим Россельхознадзор порекомендовал ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией. Со следующей недели будут введены временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции с одного из турецких предприятий.  

В настоящее время Россией снято большинство введенных ранее ограничений на поставку сельхозпродукции из Турции. Под запретом пока остаются томаты, перец, гранаты, баклажаны, салаты латук и айсберг, кабачки и тыквы

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Категории: Новости России Лента новостей

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