В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества

В связи с этим ведомство порекомендовало ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией

Надзорное ведомство в ходе проверок были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России. В отношении продукции этого производителя уже дважды вводился усиленный контроль в связи с обнаружением колиформных бактерий в сухой молочной сыворотке и сухом молоке.

В связи с этим Россельхознадзор порекомендовал ветеринарным службам этих стран ужесточить контроль за продукцией. Со следующей недели будут введены временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции с одного из турецких предприятий.

В настоящее время Россией снято большинство введенных ранее ограничений на поставку сельхозпродукции из Турции. Под запретом пока остаются томаты, перец, гранаты, баклажаны, салаты латук и айсберг, кабачки и тыквы