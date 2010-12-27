В Великом Новгороде задержаны три водителя-наркомана

В Новгородской области сотрудники ГИБДД задержали трех водителей с признаками наркотического опьянения

21 февраля в Великом Новгороде сотрудники ДПС задержали на проспекте Мира 36-летнего водителя «ВАЗ»-2115. Было установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В этот же день в Панковке была задержана 37–летняя женщина за рулём, также находившаяся в состоянии наркотического опьянения.

Также в областном центре на улице Бояна сотрудниками ДПС был задержан иностранец, у которого отсутствовали документы, подтверждающие право его пребывания на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, всех водителей, после проведения медицинского освидетельствования, доставили в полицейский участок.