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В Великом Новгороде задержаны три водителя-наркомана
Сегодня, 15:24
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В Великом Новгороде задержаны три водителя-наркомана

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В Новгородской области сотрудники ГИБДД задержали трех водителей с признаками наркотического опьянения

 21 февраля в Великом Новгороде сотрудники ДПС задержали на проспекте Мира 36-летнего водителя «ВАЗ»-2115. Было установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В этот же день в Панковке была задержана 37–летняя женщина за рулём, также находившаяся в состоянии наркотического опьянения.

Также в областном центре на улице Бояна сотрудниками ДПС был задержан иностранец, у которого отсутствовали документы, подтверждающие право его пребывания на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, всех водителей, после проведения медицинского освидетельствования, доставили в полицейский участок.

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Категории: Лента новостей Новости России

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