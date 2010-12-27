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В Великобритании предложат восстановить смертную казнь после теракта в Манчестере
Сегодня, 2:17
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Sheker
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В Великобритании предложат восстановить смертную казнь после теракта в Манчестере

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Партия UKIP предлагает восстановить смертную казнь в стране

  Британская партия UKIP, являющаяся инициатором Brexit, собирается выдвинуть инициативу законодательно восстановить в Великобритании смертную казнь за террористическую деятельность после взрыва в Манчестере. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на слова члена партии Дженис Эткинсон. По ее словам данное решение становится весьма логичным после произошедшей трагедии. Вопрос могут даже вынести на общенациональный референдум в случае попадания партии в парламент.

Напомним, что накануне в Великобритании у стадиона «Манчестер Арена» произошел мощный взрыв. По данным СМИ, в результате инцидента погибли 22 человека, еще более 50 получили ранения. 

 

 

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Категории: Лента новостей

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