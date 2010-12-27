В Уфе задержаны трое, забившие до смерти строительными инструментами мужчину

Полиция задержала троих жителей Уфы подозреваемых в жестоком убийстве и покушении на убийство

В Башкирии установлены и задержаны лица, подозреваемые в совершении убийства в Ишимбайском районе 10 января. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Подозреваемые – 44-летний мужчина и два 22-летних уфимца.

11 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в Ишимбаевском районе с признаками насильственной смерти. Как считает следствие, трое подозреваемых приехали в одну из деревень Ишимбайского района, отследили 60-летнего местного жителя от его работы до дома. Дождавшись, пока хозяева уснут, обвиняемые вошли в дом. Строительными инструментами преступники избили сначала мужчину, а затем его супругу. Когда мужчина скончался, злоумышленники скрылись с места преступления, спрятав орудия убийства. Женщину обнаружили родственники уже утром. Жена потерпевшего лежит в больнице с телесными повреждениями в критическом состоянии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».