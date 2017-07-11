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В Столярном переулке лопнула труба: вода заливает дорогу

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Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На этот раз прохудилась труба в Столярном переулке.

Во вторник, 11 июня, произошла коммунальная авария в центре Петербурга. В Столярном переулке появился ручей, который постепенно разлился в большую реку. Поток воды сейчас залил тротуар и переливается на проезжую часть.

- В Столярном переулке прорвало трубу. Венеция... Северная Венеция, - написала Екатерина Савельева в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В затруднительном положении оказались арендаторы подвальных помещений в переулке. На видео и фото с места события видно, как они стоят около входов и наблюдают за прибывающей водой. Если поток усилится, то вода польется внутрь заведений.

В Столярном переулке лопнула труба: вода заливает дорогу

Причиной аварии стали проверки трубопровода. Ранее Piter.tv писал, что в трех районах Петербурга 11 июля испытают на прочность теплосети.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: коммунальная авраия , новости питера , новости спб , прорыв трубы
Категории: Новости СПб

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